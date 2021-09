Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Mittelbiberach - Pkw prallt gegen Baum

Seinen Führerschein ist ein Pkw-Lenker los, nachdem er betrunken von der Straße abkam.

Am Sonntagmorgen gegen 04.20 Uhr befuhr ein 22 Jahre alter Autofahrer den Gemeindeverbindungsweg von Waldhofen kommend in Richtung B312. In einer scharfen Rechtskurve kam der Pkw nach links von der Straße ab und prallte gegen einen Baum. Der Pkw wurde dabei total zerstört. Der Schaden beträgt ca. 15.000 EUR. Der junge Mann entfernte sich zu Fuß von der Unfallstelle. Er wurde wenig später von einer Streife des Polizeireviers Biberach zuhause angetroffen. Er räumte ein, den Unfall verursacht zu haben. Da er offensichtlich unter Alkoholeinfluss stand, ordneten die Beamten eine Blutentnahme an und beschlagnahmten den Führerschein.

