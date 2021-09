Feuerwehr Wetter (Ruhr)

FW-EN: Ausgelöster Heimrauchmelder und Person hinter verschlossener Tür

Wetter (Ruhr) (ots)

Ausrücken in die Wilhelmstraße hieß es heute Morgen um 07:15 Uhr für die Feuerwehr Wetter (Ruhr).

Ein aufmerksamer Nachbar hatte in einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus den Warnton eines Heimrauchmelders wahrgenommen und die Feuerwehr alarmiert. Da während der Erkundung durch die Einsatzkräfte weder Rauch oder Feuer erkennbar waren, entschloss sich der Einsatzleiter, nicht mit Gewalt die Wohnungstür zu öffnen. Die Kräfte wählten den Weg über eine Steckleiter und konnten sich so durch mehrere Fenster im ersten Obergeschoss einen Überblick verschaffen. So wurde jeder weitere Schaden am Gebäude vermieden. Die Erkundung ergab, dass Renovierungsarbeiten in den zurzeit unbewohnten Räumen stattfinden. Nach kurzer Zeit traf dann auch der Eigentümer mit einem Wohnungsschlüssel vor Ort ein und die Wohnung konnte zusammen mit ihm noch einmal begangen werden. Weitere Tätigkeiten waren für die Feuerwehr nicht mehr von Nöten und alle eingesetzten Kräfte der Löscheinheit Alt-Wetter, des Rettungsdienstes und der Polizei konnten den Einsatz nach gut dreißig Minuten beenden.

Der zweite Alarm an diesem Tage erreichte die Einsatzkräfte des Tagesdienstes um 09:45 Uhr. In der Schmiedestraße musste eine verschlossene Wohnungstür in einem Mehrfamilienhaus geöffnet werden. Auch hier hatte ein aufmerksamer Nachbar die Rettungskräfte verständigt. Die Feuerwehr öffnete in kurzer Zeit mit einem Spezialwerkzeug schadfrei die Tür und der bereitstehende Rettungsdienst konnte die in der Wohnung gestürzte Patientin versorgen. Anschließend wurde sie mit einem Rettungswagen zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gefahren. Die Einsatzdauer betrug hier ebenfalls ca. dreißig Minuten.

Original-Content von: Feuerwehr Wetter (Ruhr), übermittelt durch news aktuell