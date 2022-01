Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Ehemalige Brauerei beschädigt

Vogelsbergkreis (ots)

Ehemalige Brauerei beschädigt

Alsfeld. In der Zeit von Freitagnachmittag (03.12.) bis Sonntagmittag (05.12.) überkletterten Unbekannte die Umzäunung einer ehemaligen Brauerei in der Grünberger Straße und warfen mehrere Scheiben des Gebäudes ein. Zudem hebelten die Täter eine Tür auf. Entwendet wurde nach derzeitigen Erkenntnissen nichts. Die genaue Höhe des entstandenen Schadens ist aktuell noch nicht bekannt. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sandra Hanke, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell