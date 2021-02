Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Einbruch in Völklinger Straße

Ludwigshafen (ots)

In der Völklinger Straße wurde am 04.02.2021, zwischen 09:30 Uhr und 14 Uhr, in ein Haus eingebrochen. Um ins Haus zu gelangen schlugen die bislang unbekannten Täter eine Terrassentür ein. Hierdurch entstand ein Sachschaden von etwa 1.000 Euro. Im Innern des Hauses durchwühlen die Täter mehrere Räume und erbeuteten Schmuck. Eine genaue Schadenshöhe des Diebesgut wird derzeit noch ermittelt.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

