Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Streit um Maskenpflicht eskaliert

Ludwigshafen (ots)

Am Mittwochmorgen gegen 08:45 Uhr gerieten ein 49-jähriger und ein 50-jähriger Mann in der Bismarckstraße in Streit. Grund des Streites war, dass der 49-jährige keine Mund-Nasen-Bedeckung getragen hatte, obwohl dies in der Bismarckstraße angeordnet ist. Der 50-Jährige habe den 49-Jährigen bei dem Streit beleidigt und gegen die Brust gestoßen. Der 49-Jährige konnte den gerufenen Polizeibeamten ein ärztliches Attest vorlegen, welches ihn vom Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung befreite.

