Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz des K+K Schuhcenter, Vollmersbachstraße 82, I-O

Idar-Oberstein (ots)

Am Montag, 11.10.2021 kam es zwischen 10:00-11:00Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz des K+K Schuhcenter in der Vollmersbachstraße 82, 55743 Idar-Oberstein. Hierbei wurde ein PKW, welcher auf einem Parkplatz stand, am Heck beschädigt. Der Schaden beläuft sich auf ca.3000EUR Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Idar-Oberstein unter der Nummer 06781/5610 entgegen

