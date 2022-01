Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallmeldungen für die Landkreise Fulda und Hersfeld-Rotenburg

Osthessen (ots)

1. FD

Lkw-Brand auf der BAB 7

Kalbach. Am frühen Mittwochmorgen (05.01), gegen 6:50 Uhr, geriet das Führerhaus eines polnischen Sattelzuges auf einem Parkplatz an der Bundesautobahn 7 in Vollbrand. Nach derzeitigen Erkenntnissen bemerkte der 25-jährige Lkw-Fahrer aus Polen während der Fahrt auf der A7, zwischen den Anschlussstellen Bad Brückenau und Fulda, dass die Motorkontrollleuchte des Fahrzeugs aufleuchtete. Um die Ursache zu klären, fuhr er deshalb bei nächster Gelegenheit auf einen Parkplatz. Als er hier aus seinem Lkw ausstieg, bemerkte er bereits Rauch und Flammen aus dem Motorraum des Sattelzugs. Kurze Zeit später stand das Führerhaus bereits in Vollbrand.

Der Lkw-Fahrer wurde glücklicherweise nicht verletzt.

Durch die alarmierten Feuerwehren konnte der Brand an der Zugmaschine zeitnah gelöscht und ein Übergreifend des Feuers auf den Sattelauflieger verhindert werden.

Die Sattelzugmaschine brannte komplett aus. Der Schaden wird vorerst auf 80.000 Euro geschätzt.

Da sich der Brand auf einem Parkplatz ereignete kam es zu keinerlei Verkehrsbeeinträchtigungen.

Neben Beamten der Polizeiautobahnstation Petersberg waren die freiwilligen Feuerwehren Uttrichshausen, Mittelkalbach und Niederkalbach vor Ort im Einsatz.

Polizeiautobahnstation Petersberg

2. HEF

Auffahrunfall

Bad Hersfeld - Am Montag (03.01.), gegen 18:10 Uhr, befuhren ein 54-jähriger Mann aus Bebra mit einem Kia Ceed und eine 53-jährige Frau aus Vaihingen mit einem Opel Cadia die "Kleine Industriestraße" und wollten nach rechts in die "Frankfurter Straße" einbiegen. An der Einmündung musste der 54-Jährige verkehrsbedingt abbremsen. Dies bemerkte die hinter ihm fahrende Opel-Fahrerin vermutlich zu spät und fuhr auf den Kia auf. Hierbei entstand Gesamtsachschaden in Höhe von circa 4.000 Euro.

Polizeistation Bad Hersfeld

