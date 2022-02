Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Pewsum - Auto zerkratzt +++ Aurich - Autofahrer gegen Baum geprallt +++ Norden - Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Pewsum - Auto zerkratzt

In Pewsum wurde am Samstag ein Auto beschädigt. Unbekannte zerkratzten einen VW Tiguan, der in der Olympiastraße am Fahrbahnrand stand. Beschädigt wurde der Lack der Kofferraumklappe. Der Schaden liegt im vierstelligen Euro-Bereich. Der Vorfall ereignete sich zwischen 14.45 Uhr und 16.15 Uhr. Hinweise nimmt die Polizei entgegen unter Telefon 04931 9210.

Verkehrsgeschehen

Südbrookmerland - Autofahrer gegen Baum geprallt

Ein 29 Jahre alter Autofahrer ist am Montag in Südbrookmerland mit einem Baum kollidiert. Nach bisherigem Erkenntnisstand war der 29-Jährige gegen 4 Uhr auf der Moorburger Straße unterwegs, als er alleinbeteiligt von der Straße abkam. Er prallte mit seinem Renault gegen einen Baum und wurde schwer verletzt. Der entstandene Sachschaden liegt im vierstelligen Euro-Bereich. Der Autofahrer stand offenbar unter Alkoholeinfluss. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein wurde sichergestellt. Den 29-Jährigen erwartet ein Strafverfahren.

Norden - Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden

Ein 53 Jahre alter Audi-Fahrer hat am Montagmorgen bei einem Verkehrsunfall in Norden erheblichen Sachschaden verursacht. Der 53-Jährige fuhr gegen 7.10 Uhr aus Norddeich kommend auf der B72 in Richtung Ostermarscher Straße und übersah nach ersten Erkenntnissen eine Verkehrsinsel vor dem dortigen Kreisverkehr. Er überfuhr die Verkehrsinsel und kollidierte mit einem gegenüberliegenden Brückengeländer. Hierbei wurden auch ein Leitpfosten und die Berme beschädigt. Verletzt wurde der Fahrer nach ersten Erkenntnissen nicht. Der entstandene Schaden wird auf einen mittleren fünfstelligen Betrag beziffert. Der Audi war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell