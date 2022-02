Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Großefehn - Schreckschusswaffe sichergestellt

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Ein 41 Jahre alter Mann hat am Montag in Großefehn die Polizei über mehrere Stunden beschäftigt. Am Nachmittag wurde auf einem Supermarktparkplatz eine Person mit einer Waffe gemeldet. Vor Ort trafen die Beamtinnen und Beamten den 41 Jahre alten Mann mit einer Schreckschusswaffe an. Die Waffe wurde beschlagnahmt. Einen Waffenschein besitzt der Mann nicht. Gegen den 41-Jährigen wurden Ermittlungen eingeleitet. Wenig später randalierte der 41-Jährige auf dem Parkplatz und schlug einem 31-Jährigen ins Gesicht. Als die Beamtinnen und Beamten den Beschuldigten in Gewahrsam nahmen, beleidigte und beschimpfte er sie. Der Mann wurde schließlich zur Behandlung in eine medizinische Einrichtung gebracht. Ihn erwarten diverse Strafverfahren.

