Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Rüttelplatte von Baustelle gestohlen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Vaihingen (ots)

Unbekannte haben in der Nacht zum Freitag (08.04.2022) eine Rüttelplatte von einer Baustelle an der Heßbrühlstraße gestohlen. Die Täter durchtrennten zwischen 16.45 Uhr und 07.45 Uhr den zur Sicherung am Bauzaun angebrachten Draht und gelangten so auf das Baustellengelände. Anschließend stahlen sie die dort befindliche Rüttelplatte im Wert von mehreren Tausend Euro. Ob es mehrere Täter waren, die mit einem Fahrzeug die Beute abtransportierten, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier 4 Balinger Straße unter der Telefonnummer +4971189903400 zu melden.

