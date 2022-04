Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Person zwischen Stadtbahnzüge gestürzt

Stuttgart - Feuerbach (ots)

Ein 54-Jähriger alkoholisierter Mann stürzte am späten Samstagabend (09.04.2022) gegen 22.30 Uhr an der Stadtbahnhaltestelle Sieglestraße zwischen die Züge einer stehenden Stadtbahn. Unmittelbar nachdem die Stadtbahn angefahren war, wurde der Stadtbahnfahrer auf das Geschehen aufmerksam und stoppte sofort wieder. Ob die schweren Kopfverletzungen, die sich der Betrunkene zugezogen hat vom eigenverschuldeten Sturz oder von der anfahrenden Stadtbahn rühren, ließ sich bislang nicht klären. Aus diesem Grund werden Zeugen des Vorfalles gebeten, sich mit der Verkehrspolizei unter der Telefonnummer +4971189904100 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell