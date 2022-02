Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Versuchter Einbruch/ Diebstahl aus Pkw/ Beim Warten aufs Taxi bestohlen/ Tür und Schild an Kirche beschädigt

Iserlohn (ots)

Zwischen Freitagabend und Montagnachmittag (28. und 31. Januar) wurde an der Weststraße die Terrassentür eines Einfamilienhauses beschädigt. Die Spuren deuten auf einen misslungenen Einbruchversuch hin.

In der Nacht zum Dienstag oder im Laufe des Dienstagvormittags sind an der Kantstraße Unbekannte in einen VW Transporter eingedrungen. Mittags stellte der Fahrer fest, dass eine Tür aufstand und Kabelzubehör, Kleingeld und ein Bohrkopf gestohlen wurden.

Während ein Ehepaar am Montag auf ein Taxi wartete, wurde dem 38-jährigen Mann wahrscheinlich das Portemonnaie aus der äußeren Jackentasche entwendet. Das Ehepaar hielt sich zwischen 12 und 12.30 Uhr an der Bushaltestelle am Theodor-Heuss-Ring, in Höhe des dortigen Rathauses (Fahrtrichtung Letmathe) auf.

Zwischen Samstagnachmittag und Sonntagmorgen wurden die Tür und ein Schild an der Johanneskirche am Ohler Weg beschädigt. Unbekannte traten auf die hölzerne Tür ein und brachen den Mast einer Informationstafel ab. Mitarbeiter fanden das Schild am Sonntagmorgen auf dem Rasen. Zwischen 16.45 und 18.15 Uhr wurden an der Kirche drei Jugendliche beobachtet, die etwas mit der Sachbeschädigung zu tun haben könnten. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 9199-0. (cris)

