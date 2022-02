Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Radkappen gestohlen/ Zigarettenautomat aus Vereinsheim gestohlen/ Versuchter Wohnungseinbruch

Lüdenscheid (ots)

Am Freitag zwischen 18.10 und 23 Uhr wurden an einem Pkw, der auf dem Saunadorf-Parkplatz Am Nattenberg parkte, alle vier Radkappen gestohlen.

Unbekannte versuchten am Dienstag zwischen 10 und 15 Uhr, die Haustür eines Wohnhauses Am Rahmedequell aufzubrechen. Die Tür wurde beschädigt, hielt den Hebelversuchen jedoch stand.

Schwere Beute machten Einbrecher zwischen Montagabend und Dienstagmittag in einem Vereinsheim an der Worthstraße: Sie hebelten die Tür auf und entwendeten eine Kassette mit Bargeld, diverse Getränke und einen kompletten Zigarettenautomaten. Die Polizei sicherte Spuren. (cris)

