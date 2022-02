Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Versuchter Einbruch in Reihenhaus

Lüdenscheid (ots)

Am Dienstag versuchten Unbekannte gegen 08:00 Uhr in ein Reihenhaus an der Timbergstraße einzubrechen. Sie schlugen ein Garagenfenster ein und versuchten die Eingangstür aufzuhebeln.

Sie gelangen allerdings nicht ins Innere des Hauses. Eine aufmerksame Nachbarin hörte verdächtige Geräusche und ging nach draußen. Dort traf sie auf zwei ihr unbekannte Männer, die sie noch nie im nahen Umfeld gesehen hatte.

Als sie die Männer ansprach, behaupteten diese, dass sie nur was in den Briefkasten schmeißen wollten und entfernten sich danach. Sie können wie folgt beschrieben werden:

beide ca. 170 cm bis 175 cm groß, ca. 30 Jahre alt, kurze dunkle Haare, schlank.

Die Nachbarin bemerkte das eingeschlagene Garagenfenster allerdings erst gegen 12:00 Uhr und verständigte anschließend die Polizei. Hinweise zu den Tätern nimmt die Polizei in Lüdenscheid unter 02351-9099-0. (wib)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell