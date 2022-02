Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Versuchter Einbruch in Turnhalle

Hemer (ots)

Im Verlauf des Wochenendes versuchten unbekannte Täter von außen durch den Notausgang in die Turnhalle der Brabekschule am Stübecker Weg einzubrechen. Sie entfernten dazu den Schließzylinder der Tür. Die Täter gelangten nicht in die Turnhalle. Täterhinweise liegen bislang nicht vor. (schl)

