Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Raubüberfälle auf Tankstellen

Iserlohn/Menden (ots)

Ein bislang unbekannter Tatverdächtiger überfiel am Freitagabend, gegen 22:55 Uhr, eine Tankstelle an der Baarstraße in Iserlohn. Unter Vorhalt einer Pistole forderte er eine Angestellte auf, Bargeld in eine mitgeführte Plastiktüte zu legen. Im weiteren Verlauf wurde der Täter bei der Tatausführung gestört, sodass er die Tankstelle ohne Beute fußläufig in unbekannte Richtung verließ. Der Täter kann wie folgt beschrieben werden:

- männlich - ca. 30-40 Jahre alt - schwarze Haare - normale Statur -schwarze Jacke mit Kapuze - beige Hose - braune Schuhe - ungepflegtes Erscheinungsbild

Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem Täter verlief zunächst ergebnislos.

Wenig später, gegen 23:25 Uhr, betrat ein Täter, auf den die bereits genannte Personenbeschreibung zutraf, eine Tankstelle an der Iserlohner Landstraße in Menden. Der Täter täuschte zunächst vor etwas kaufen zu wollen. Unvermittelt ging er anschließend hinter die Theke und bedrohte den Mitarbeiter mit einer Pistole. Unter Vorhalt der Waffe griff der unbekannte Täter anschließend Geld aus der Kasse und steckte es in seine Jackentasche. Anschließend lief er fußläufig über die Iserlohner Landstraße in Richtung Hemer davon. Auch hier verlief die Fahndung bislang ergebnislos. Aufgrund der vorliegenden Erkenntnisse wird derzeit von einem möglichen Tatzusammenhang ausgegangen. Die Ermittlungen diesbezüglich laufen. Weitere Auskünfte können zum derzeitigen Zeitpunkt nicht gegeben werden.

Hinweise zu den Taten können telefonisch unter 02371-9199-0 an die Polizeiwache Iserlohn oder unter 02373-9099-0 an die Polizeiwache Menden gegeben werden. (schl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell