Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern- Unfallflucht/ Geparkter Peugeot 108 beschädigt

Geldern (ots)

Ein unbekannter Fahrer beschädigte in der Zeit von Freitag, 10 Uhr, bis Samstag (27. Februar 2021), 07.45 Uhr, einen geparkten Peugeot 108. Der schwarze Peugeot stand Achte de Kat in einer Stichstraße. Der Unbekannte, vermutlich ein Radfahrer, beschädigte den Peugeot hinten links und flüchtete in unbekannte Richtung. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Geldern unter Telefon 02831 1250 entgegen. (as)

