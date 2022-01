Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Tankstelle ausgeraubt

Schalksmühle (ots)

Am 29.01.2022, gegen 21:57 Uhr, betrat ein unbekannter Täter den Verkaufsraum einer Tankstelle in der Ortslage Dahlerbrück. Unter Vorhalt einer Schusswaffe bedrohte er die 36- jährige Angestellte und fordert Geld aus der Kasse. Die Frau händigte das Bargeld aus, der Täter verließ die Tankstelle mit der Beute und entfernte sich in unbekannte Richtung. Die Mitarbeiterin informierte die Polizei. Eine Fahndung im Nahbereich verlief negativ. Der Täter konnte wie folgt beschrieben werden: männlich, 25-30 Jahre, 170 cm groß, dunkele, kurze Haare, dunkel gekleidet

Die Ermittlungen der Polizei dauern noch an. Konkrete Angaben zur Beute liegen noch nicht vor. Die Angestellte wurde nicht verletzt.

Sachdienliche Hinweise an die Polizei Halver unter 02353-9199-0.(becks)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell