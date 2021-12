Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Voerde - Verdacht eines illegalen Autorennens

Polizei stellt Führerscheine und Autos sicher

Voerde (ots)

Am Samstag gegen 23.30 Uhr befuhr ein 24-jähriger Mann aus Wesel mit einem hochmotorisierten Pkw (BMW M5) die Hindenburgstraße (B8), aus Richtung Wesel kommend, in Fahrtrichtung Voerde.

Etwa in Höhe der Einmündung Hindenburgstraße / Am Industriepark beabsichtigte ein ebenfalls aus Wesel stammender 22-Jähriger mit seinem Pkw (Daimler Crysler, C 200 CDI), den vorausfahrenden 24-Jährigen zu überholen.

Während des Überholvorgangs kam es aufgrund der vorgefundenen Spurenlage offensichtlich zu einer seitlichen Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen.

Der 22-Jährige verlor daraufhin die Kontrolle über seinen Pkw und kam kurz nach der Einmündung Hindenburgstraße /Risselweg nach links von der Fahrbahn ab.

Hier überschlug er sich mit seinem Pkw in einem angrenzenden Waldgelände. Der Pkw blieb etwa zehn Meter von der Fahrbahn entfernt auf dem Fahrzeugdach liegen.

Der 22-Jährige verletzte sich hierbei leicht. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus, das er nach nach ambulanter Behandlung wieder verlassen konnte.

Der 24-Jährige und dessen 31-jähriger Beifahrer blieben unverletzt.

Nach Angaben eines Zeugen soll der überholte Pkw während des Überholvorgangs ebenfalls stark beschleunigt haben. Daher ergab sich der Verdacht eines illegalen Kraftfahrzeugrennens.

Beide Autos und die Führerscheine der Beteiligten stellten Polizeibeamte sicher.

Die Hindenburgstraße musste während der Unfallaufnahme zwischen dem Risselweg und dem Hammweg komplett gesperrt werden.

