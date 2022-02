Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: PKW ausgeschlachtet/Vandalismus in Parkhaus/Kupferdiebe brechen in Firma ein

Iserlohn (ots)

Zwischen Sonntagabend, 21:00 Uhr und Montagmorgen, 07:00 Uhr schlugen bislang unbekannte Täter das hintere rechte Seitenfenster eines an der Woestestraße geparkten BMW 1er ein. Aus dem PKW entwendeten sie in der Folge ein verbautes Navigationssystem samt Steuergerät sowie ein Lenkrad. Täterhinweise liegen nicht vor. (schl)

Unbekannte randalierten im Verlauf des Wochenendes in einem Parkhaus am Reiterweg. Sie rissen unter anderem die Schranken an der Ein- und Ausfahrt ab und beschädigten mehrere Kabelstränge. Es liegen keine Hinweise auf Täter vor. (schl)

Zwischen Montagnachmittag und Dienstagmorgen wurde eine Fensterscheibe zu einem Lager einer Firma Im Mühlental eingeschlagen. Aus dem Inneren des Lagers entwendeten die Täter ca. vier bis fünf Tonnen Kupfer und Messing. Da die Täter deshalb vermutlich mit einem größeren Fahrzeug unterwegs waren, fragt die Polizei nun, wer in der Nacht verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Tatortnähe wahrgenommen hat. Hinweise können telefonisch unter 02374-5029-0 an die Polizeiwache Letmathe gegeben werden. (schl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell