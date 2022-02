Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbrecher scheitern an Tür

Hemer (ots)

In der Nacht zum Dienstag wurde versucht, in eine Werkstatt an der Zeppelinstraße einzubrechen. Die Täter bearbeiteten die Tür in einem Sektionaltor mit massiver Gewalt. Die gesicherte Tür hielt stand, die Einbrecher gelangten nicht ins Innere. Der Schaden liegt dennoch bei mindestens 2000 Euro. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 9099-0. (cris)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell