POL-LIP: Detmold. Mehrere Fahrzeuge beschädigt.

Unbekannte beschädigten in der Nacht von Montag auf Dienstag mehrere Fahrzeuge, die in der Sprottauer Straße auf Höhe der Hausnummer 20 geparkt waren. An vier Wagen wurden teilweise Reifen zerstochen und/oder Farbschmierereien aufgebracht. Einer der Wagen wurde zudem erheblich zerkratzt. Es entstand ein Sachschaden von mehreren Tausend Euro. Wer Hinweise auf Tatverdächtige geben kann, wendet sich bitte telefonisch an das Kriminalkommissariat 5 unter 05222 98180.

