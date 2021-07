Polizei Lippe

POL-LIP: Extertal. Schule mit Graffiti beschmiert.

Lippe (ots)

Das Schulgebäude in der Hummerbrucher Straße wurde am Wochenende durch Unbekannte mit Graffiti besprüht. Am Montag entdeckte ein Mitarbeiter der Schule mehrere Graffiti an den Wänden der Schule und einer naheliegenden Unterführung. Der Schaden liegt geschätzt bei rund 500 Euro. Sachdienliche Hinweise zur Sachbeschädigung geben Sie bitte dem Kriminalkommissariat 5 telefonisch unter 05222 98180 zur Kenntnis.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell