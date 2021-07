Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Denkmal mit Farbe beschmiert.

Lippe (ots)

Am Montag wurde der Polizei in Detmold eine Sachbeschädigung am Denkmal für die Opfer der lippischen Hexenverfolgungen angezeigt. Das Denkmal steht seit kurzem in der Anna-Maria-Tintelnot-Twete. Am Montagmorgen wurde festgestellt, dass das Denkmal und das umliegende Pflaster mit weißer Farbe bekleckert wurden. Hinweise auf mögliche Verursacher des Schadens übermitteln Sie bitte dem Kriminalkommissariat 5 telefonisch unter 05222 98180.

