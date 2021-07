Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen/Bielefeld/Düsseldorf. 19-jähriger Mann vermisst.

Lippe (ots)

Seit Samstag wird der 19-jährige Mohammad Ali M. vermisst. Zuletzt wurde er Freitagnachmittag bei Verwandten in Bad Salzuflen/Werl-Aspe gesehen. Von dort aus beabsichtigte der junge Mann mit dem Bus zu seiner Wohnanschrift in Bielefeld zu fahren. Herr M. wohnt in einer sozialpädagogischen Einrichtung und ist auf Medikamente angewiesen. Nimmt er diese nicht, besteht eine akute Fremdgefährdung! Das Smartphone des Vermissten konnte zwischenzeitlich im Bereich des Bahnhofs Düsseldorf geortet werden, so dass sich der Fahndungsbereich bis in das Rheinland erstreckt. Herr M. ist 1,80 m groß, untersetzt und hat schwarze Haare. Im Bereich der rechten Kopfhälfte befindet sich eine kahle Stelle im Haar. Bekleidet war Herr M. mit einer blauen Jacke und schwarzer Jeanshose. Er führt einen dunkelblauen Koffer mit sich: https://polizei.nrw/fahndungen/vermisste/bad-salzuflen-vermisste-person Hinweise auf den Aufenthaltsort des Vermissten nimmt das Kriminalkommissariat 1 in Detmold unter 05231/6090 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

