Polizei Lippe

POL-LIP: Lage. Wohnungseinbruch.

Lippe (ots)

Am Sonntag entdeckten Bewohner eines Hauses in der Schötmarschen Straße, dass in ihrer Abwesenheit eingebrochen wurde. Zwischen Samstagabend (10. Juli 2021) und dem frühen Sonntagmorgen (18. Juli 2021) verschafften sich Unbekannte Zutritt zum Gebäude. Sie schlugen dafür ein Fenster ein und durchwühlten das Einfamilienhaus. Ob die Täter Beute machten, steht noch nicht fest. Sachdienliche Hinweise zum Einbruch nimmt das Kriminalkommissariat 2 unter der Telefonnummer 05231 6090 entgegen.

