POL-LIP: Augustdorf. Zeugen für Schmierereien gesucht.

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch wurden das Gebäude einer Kirchengemeinde sowie eine Bushaltestelle in der Haustenbecker Straße mit Farbe beschmiert. Ein Zeuge erwischte einen etwa 20-jährigen Mann mit längeren Haaren gegen 22 Uhr am Dienstag an der Bushaltestelle auf frischer Tat. Als der Tatverdächtige bemerkte, dass er entdeckt worden war, floh er in einem grauen Mazda mit lippischem Kennzeichen. Es ist möglich, dass der Mann beide Sachbeschädigungen verursacht hat. Zeugen, denen der Tatverdächtige und sein Wagen in der Tatnacht aufgefallen sind, informieren bitte das Kriminalkommissariat 5 unter der Rufnummer 05222 98180.

