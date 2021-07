Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold-Heidenoldendorf. Einbrecher stehlen Spardose.

Lippe (ots)

Am Dienstag drangen Unbekannte in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus im Haferkamp ein. Zwischen 8 und 13 Uhr stiegen die Täter vermutlich über den Balkon ein. Sie entkamen unerkannt mit einer Spardose, die etwas Bargeld enthielt. Zeugen für den Einbruch informieren bitte das Kriminalkommissariat 2 unter 05231 6090.

