POL-LIP: Lügde-Elbrinxen - Pkw überschlägt sich

(BB) Am frühen Samstagmorgen gegen 03:46 Uhr befuhr ein 29-jähriger aus Holzminden mit seinem Pkw zusammen mit zwei weiteren Insassen im Alter von 27 und 37 Jahren die Obere Dorfstraße von Rischenau in Fahrtrichtung Elbrinxen. In einer Rechtskurve kam er nach links von der Fahrbahn ab und fuhr in den sich neben der Fahrbahn befindenden Straßengraben. Durch den Aufprall auf der dort betonierten Böschung wurde das Fahrzeug mehrere Meter weiter auf einen angrenzenden Gehweg geschleudert und kam auf der rechten Fahrzeugseite liegend zum Stillstand. Die Insassen erlitten zum Teil schwere Verletzungen. Sie wurden in umliegende Krankenhäuser transportiert. Das am Verkehrsunfall beteiligte Fahrzeug wurde durch den Unfall schwer beschädigt. Es wurde sichergestellt. Die Obere Dorfstraße musste für die Dauer der Unfallaufnahme komplett gesperrt werden. Die Feuerwehr und das Umweltamt wurden aufgrund ausgelaufener Betriebsstoffe verständigt. Zeugen werden gebeten, ihre Hinweise dem Verkehrskommissariat Detmold unter Tel. 05231/609-0 mitzuteilen.

