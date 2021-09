Polizei Lippe

POL-LIP: Lage-Hörste - Frontalzusammenstoß mit fünf Verletzten

Lippe (ots)

(BB) Am späten Freitagabend gegen 23:51 Uhr befuhr ein 27-jähriger Bielefelder mit seinem Pkw den Kreuzungsbereich Hellweg/Hörster Straße von Kachtenhausen in Fahrtrichtung Detmold. Beim Linksabbiegen übersah dieser eine 60-jährige, welche mit ihrem Pkw die entgegengesetzte Fahrtrichtung befuhr. Dabei kam es zu einem Frontalzusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Die genannten Fahrzeugführer sowie die drei weiteren Insassen im Alter von Alter von 20, 36 und 77 Jahren erlitten durch den Zusammenstoß leichte Verletzungen. Sie wurden zwecks ambulanter Behandlung mittels Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser transportiert. Beide am Unfall beteiligten Fahrzeuge wurden schwer beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Zeugen werden gebeten, ihre Hinweise dem Verkehrskommissariat Detmold unter Tel. 05231/609-0 mitzuteilen.

