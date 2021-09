Polizei Lippe

POL-LIP: Lügde-Elbrinxen - Vorfahrt missachtet

Lippe (ots)

(BB) Ein 25-jähriger Pkw-Fahrer aus Lügde befuhr am Freitag um 18:45 Uhr die Straße "Kohlgärten" und wollte nach links in die "Obere Dorfstraße" abbiegen. Dabei übersah er eine 81-jährige aus Polle, welche mit ihrem Pkw die "Obere Dorfstraße" aus Richtung "Untere Dorfstraße" befuhr. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Hierbei zog sich die 81-jährige Fahrzeugführerin leichte Verletzungen zu. Sie wurde mittels eines Rettungswagens in ein nahegelegenes Krankenhaus transportiert. Ein Pkw wurde im Frontbereich derart beschädigt, dass er von der Unfallstelle abgeschleppt werden musste. Zeugen werden gebeten, ihre Hinweise dem Verkehrskommissariat Detmold unter Tel. 05231/609-0 mitzuteilen.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell