Polizei Lippe

POL-LIP: Dörentrup-Sibbentrup. Kartoffellaster im Graben.

Lippe (ots)

Am Donnerstagmittag geriet eine 62-jährige Diepholzerin mit einem Sattelzug vollbeladen mit Kartoffeln in einen Straßengraben. Die Frau bog mit dem 40-Tonner von einem landwirtschaftlichen Weg nach rechts auf die Sibbentruper Straße (K 59) in Richtung Sibbentrup ein. Hierbei geriet sie mit dem Auflieger in den Straßengraben. Aufgrund der schmalen Straße und der vollen Ladung gestaltete sich die Bergung schwierig, bis 17 Uhr war die Straße voll gesperrt. Der Sattelzug konnte schließlich durch ein Abschleppunternehmen und mit Hilfe von Landwirten geborgen werden. Der LKW und Graben wurden leicht in Mitleidenschaft gezogen. Ein Paar Sack Kartoffeln verblieben im Graben. Die Fahrerin blieb unverletzt.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell