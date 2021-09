Polizei Lippe

POL-LIP: Augustdorf. Vandalismus in Schulgarten.

Lippe (ots)

An der Grundschule in Augustdorf im Schlingweg randalierten Unbekannte von Montag auf Dienstag zum wiederholten Male im Schulgarten. Schülerinnen und Schüler hatten mit großem Eifer eine Vogelstation gebaut, um Biologieunterricht praktisch zu erleben. Die unbekannten Tatverdächtigen rissen Vogelhäuschen der Station aus den Verankerungen im Boden und warfen sie in einen Teich. Außerdem stahlen sie eine Wildkamera. Der Sachschaden liegt bei etwa 600 Euro. Wer zu den Sachbeschädigungen oder zum Verbleib der Wildkamera Hinweise geben kann, informiert bitte das Kriminalkommissariat 6 unter der Telefonnummer 05261 9330.

