POL-RE: Recklinghausen: Seniorin bei Unfall schwer verletzt

Recklinghausen (ots)

Am Donnerstagnachmittag, gegen 13:45 Uhr, wollte eine 89-jährige Autofahrerin aus Recklinghausen an der Gleiwitzer Straße rückwärts von einem Parkdeck herunterfahren. Aus nicht abschließend geklärter Ursache fuhr sie dabei ungebremst in einen geparkten Ford. Das Auto wurde durch die Wucht des Aufpralls auf den Gehweg geschoben. Die 89-Jährige musste schwer verletzt in ein Krankenhaus gefahren werden. Der entstandene Sachschaden wird auf 6.000 Euro geschätzt.

