POL-RE: Bottrop: Zwei Leichtverletzte bei Unfall

Recklinghausen (ots)

Am Donnerstag, gegen 17:30 Uhr, fuhr eine 40-jährige Autofahrerin aus Bottrop auf der Bottroper Straße im Stadtteil Kirchhellen. Etwa in Höhe der Gregorstraße kam sie aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit dem entgegenkommenden Auto einer 50-Jährigen aus Bottrop. Anschließend prallte sie gegen einen Baum. Die 40-Jährige und ein 5-jähriger Junge in dem Auto wurden leicht verletzt in ein Krankenhaus transportiert. Während der Unfallaufnahme musste die Straße gesperrt werden. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Bei dem Unfall entstand 8.500 Euro Sachschaden.

