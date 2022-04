Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell, Lkr. Konstanz) Unfallflucht - Autotür gegen Autotür (19.04.2022)

Radolfzell (ots)

Ein unbekannter Autofahrer hat am Dienstagvormittag, zwischen 10 Uhr und 12 Uhr, ein auf dem Parkplatz eines Lebensmittelgeschäfts in der Böhringer Straße geparktes Auto beschädigt. Der Unbekannte stieß, vermutlich beim Ein- oder Aussteigen, mit der Fahrertür gegen die Beifahrertür eines danebenstehenden braunen Opel Insignia Sports Tourer, so dass der Lack des Opel beschädigt wurde. Anschließend fuhr der unbekannte Autofahrer davon, ohne sich um den Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro zu kümmern. Sachdienliche Hinweise auf den Verursacher erbittet das Polizeirevier Radolfzell unter der Tel. 07732 95066-0.

