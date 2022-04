Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schramberg

Lkr. Rottweil) Autofahrer verursacht mit über 2 Promille einen Unfall (18.04.2022)

Schramberg-Tennenbronn (ots)

Ein betrunkener BMW-Fahrer hat am Ostermontag gegen 21.30 Uhr auf der Affentälestraße einen Fiat gerammt. Dabei verursachte er einen Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Die 52-jährige Fiat-Fahrerin hatte zuvor mit drei Insassen am rechten Fahrbahnrand auf Höhe Hausnummer 38 angehalten. Der 34 Jahre alte Fahrer des 3er-BMW flüchtete zu Fuß von der Unfallstelle, nachdem die Unfallbeteiligte die Polizei rufen wollte. Der Beifahrer des BMW setzte sich daraufhin ans Steuer und fuhr ebenfalls davon. Der Unfallverursacher konnte von einem Zeugen aber an der Flucht gehindert werden. Den Beamten fiel sofort auf, dass der Mann nach Alkohol roch. Ein freiwilliger Alkoholtest ergab einen Wert von über 2 Promille. Eine Blutprobe musste der 52- Jährige abgeben, ebenso seinen Führerschein. Der Autofahrer muss nun mit einer Strafanzeige wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs rechnen. Den BMW stellte die Polizei an der Wohnadresse des Mannes fest. Wer den Wagen dort hingefahren hat, muss noch ermittelt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell