POL-KN: (Talheim, Lkr. Tuttlingen) Geldbörse aus unverschlossenem Auto geklaut (15. - 16.04.2022)

Im Zeitraum von Freitagnachmittag bis Samstagmorgen hat ein unbekannter Täter in der Bauerngasse aus einem dort unverschlossen abgestellten Fiat Panda eine Geldbörse gestohlen und dabei rund 200 Euro Bargeld erbeutet. Zudem befanden sich noch ein Personalausweis, eine Bankkarte sowie eine Karte der Krankenversicherung in der geklauten Börse. Hinweise zu dem Diebstahl oder dem Verbleib der schwarzen Herrengeldbörse mit den aufgeführten Ausweisen nimmt die Polizei Trossingen (07425 3386-6) entgegen. In diesem Zusammenhang weist die Polizei darauf hin: "Lassen Sie keine Fahrzeuge unverschlossen stehen. Bewahren Sie keine Wertgegenstände - zumindest nicht sichtbar - in abgestellten Fahrzeugen auf."

