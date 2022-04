Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil) Pedelec-Fahrer mit 1,8 Promille unterwegs (15.04.2022)

Rottweil (ots)

Ein betrunkener Pedelec-Fahrer war am Karfreitag gegen 11:30 Uhr auf der Tuttlinger-Straße unterwegs. Einer Polizeistreife fiel der 56-Jährige auf, da er auf dem Gehweg entlang fuhr und am Fahrrad noch ein Verkaufsschild hing. Bei der Kontrolle bemerkten die Beamten deutlichen Alkoholgeruch. Ein freiwilliger Alkoholtest des Mannes ergab einen Wert von beinahe 1,8 Promille. Der Pedelec-Fahrer musste eine Blutprobe abgeben. Den 56 Jahre alten Mann erwartet nun eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr. Das Elektrofahrrad war einer Überprüfung zufolge rechtmäßig in seinem Besitz. Der Fahrer konnte eine Rechnung und einen Kundendienstauftrag vorweisen.

