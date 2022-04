POL-KN: (Wellendingen /Lkr. Rottweil) Betrunkener Autofahrer baut einen Unfall (15.04.2022)

Rottweil (ots) - Unbekannte Vandalen waren im Zeitraum von Mittwoch bis Freitag auf dem Weg in Richtung Ruine Neckarburg unterwegs. Die Täter beschädigten an der Baustelle der neuen Vollzugsanstalt einen neu errichteten Holzzaun und verursachten Sachschaden. Der Polier der Baustelle hatte die Beschädigung am ...

mehr