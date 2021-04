BPOL NRW: Bundespolizei nimmt Drogenschmuggler fest und beschlagnahmt 34 Kilogramm Marihuana im Schwarzmarktwert von über 100.000 Euro - Schmuggler sitzt in Haft

Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

Am Dienstagmorgen gegen 09:55 Uhr dachte ein 32-jähriger Italiener mit seinen 34 Kilogramm Marihuana im Gepäck am ehemaligen Grenzübergang Aachen-Vaalserquartier mit dem tagtäglichen Berufsverkehr unbemerkt die Grenze passieren zu können. Dabei reiste er mit seinem Fahrzeug aus den Niederlanden ein, als er von einer Streife der Bundespolizei angehalten wurde. Bei der Kontrolle wirkte er sichtlich nervös. Als die Beamten den Kofferraum des Wagens öffneten, staunten sie nicht schlecht, als sie mehrere Tüten mit insgesamt 34 Kilogramm Marihuana im Schwarzmarktwert von über 100.000 Euro erblickten. Sie nahmen den 32-Jährigen sofort fest und beschlagnahmten die gewichtige Ware. Der Mann wurde mit zur Wache am Hauptbahnhof verbracht. Hier wurden weitere polizeiliche Maßnahmen durchgeführt. Nach der Beanzeigung des Beschuldigten wegen der Einfuhr von und des Handeltreibens mit einer nicht geringen Menge an Betäubungsmitteln wurde er zuständigkeitshalber der Zollfahndung Aachen übergeben. Diese führte den 32-Jährigen beim Haftrichter beim Amtsgericht Aachen vor, der Untersuchungshaft gegen ihn verhängte. Die Ermittlungen dauern zurzeit noch an.

