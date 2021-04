Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Im Regionalexpress von Bielefeld nach Hamm - Bundespolizei stellt 133 Konsolenspiele sicher

Hamm (ots)

Beamte des Bundespolizeireviers Hamm haben am Mittwochnachmittag (21.April) in einem Regionalexpress von Bielefeld nach Hamm Konsolenspiele im Wert von 4059 Euro sichergestellt. Im Rahmen einer polizeilichen Kontrolle kurz vor dem Bahnhof Hamm-Heessen entdeckten die Einsatzkräfte in den Rucksäcken von zwei Reisenden (38/40 Jahre alt) insgesamt 133 originalverpackte Konsolenspiele. Die beiden Georgier aus Bielefeld und Oldenburg konnten keinen Kaufbeleg/Eigentumsnachweis vorlegen und schwiegen zu Fragen nach der Herkunft der Spiele. Nach einem Sachvortrag bei der Staatsanwaltschaft Dortmund stellten die Bundespolizisten alle Spiele sicher, leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Bandendiebstahls ein und entließen die Männer nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen aus der Wache.

