Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil) Unbekannte beschädigen einen Zaun an Baustelle - Hinweise erbeten (16.04.2022)

Rottweil (ots)

Unbekannte Vandalen waren im Zeitraum von Mittwoch bis Freitag auf dem Weg in Richtung Ruine Neckarburg unterwegs. Die Täter beschädigten an der Baustelle der neuen Vollzugsanstalt einen neu errichteten Holzzaun und verursachten Sachschaden. Der Polier der Baustelle hatte die Beschädigung am Freitagnachmittag zufällig entdeckt. Die Höhe des Gesamtschadens konnte die Polizei noch nicht beziffern. Sie sucht Zeugen, die Hinweise auf die Sachbeschädigungen oder die Täter geben können und bittet sie, sich unter der Telefonnummer 0741 477-0 beim Polizeirevier Rottweil zu melden.

