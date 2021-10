Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Schlägerei in der Lauterstraße? - Polizei bittet um Hinweise

Kaiserslautern (ots)

Mehrere Zeugen alarmierten am Sonntagnachmittag die Polizei, weil sich in der Lauterstraße mehrere Personen prügelten. Als die Einsatzkräfte der Polizei eintrafen, konnte keine Schlägerei mehr festgestellt werden. Die Zeugen gaben an, dass mehrere Muscle-Cars auf der Lauterstraße unterwegs waren. Gegen 17:30 hätten sie angehalten. Ein oder mehrere Fahrer seien ausgestiegen und zu einem Fahrzeug gegangen, das zu einer Handwerkerfirma gehörte. Dort hätten sie sich mit dem Fahrer geprügelt. Die Polizei traf weder Beschuldigte, noch einen Geschädigten an und bittet um Hinweise. Wer hat die Schlägerei beobachtet oder kann Hinweise zu den Beteiligten geben? Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2150 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |elz

