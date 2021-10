Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Kaninchen gestohlen

Kaiserslautern (ots)

Unbekannte haben von Sonntag auf Montag ein Kaninchen in der Balbierstraße gestohlen. Der Besitzer stelle am Montagmorgen fest, dass eines seiner Kaninchen im Käfig fehlte. Der Käfig befindet sich verschlossen im Garten hinter dem Wohnanwesen. Hinweise auf mögliche Täter gibt es bislang nicht. Nach Angaben des Geschädigten würde jedoch seit circa einem dreiviertel Jahr immer wieder ein unbekannter Mann unbefugt sein Grundstück betreten. Eine Beschreibung des Mannes konnte er nicht abgeben. Zeugen, die Hinweise geben können oder Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2250 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |elz

