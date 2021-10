Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Wer hat wen verletzt

Kaiserslautern (ots)

Eine handfeste Auseinandersetzung mit mehreren Beteiligten ist der Polizei am frühen Sonntagmorgen aus der Innenstadt gemeldet worden. Gegen 5 Uhr teilten Zeugen mit, dass in der Nähe des Parkhauses in der Martin-Luther-Straße eine Schlägerei im Gange sei.

Vor Ort traf die Streife zwei Gruppen an, die sich offenbar zuvor gegenseitig verletzt hatten. Die Hintergründe des Streits sind noch unklar und auch die genauen Abläufe sowie wer wen verletzt hat, müssen noch ermittelt werden.

Einige der Beteiligten, bei denen es sich um sieben junge Männer und Frauen im Alter von 24 bis 29 Jahren handelte, standen deutlich unter Alkoholeinfluss. Drei der jungen Männer hatten laut Schnelltest Alkoholpegel zwischen 1,15 und 1,58 Promille.

Beide Gruppen erhielten einen Platzverweis für den Altstadtbereich. Die weiteren Ermittlungen wegen Körperverletzung laufen. |cri

