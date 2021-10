Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Wieder Einbruch in Kindertagesstätte

Kaiserslautern (ots)

Die Kindertagesstätte in der Konrad-Adenauer-Straße ist am Wochenende zweimal und damit erneut Ziel von Einbrechern geworden. Bereits in der vergangenen Woche machten sich Diebe in der Einrichtung zu schaffen (wir berichteten: https://s.rlp.de/lWFE0). Jetzt entdeckte am Sonntagvormittag ein Zeuge einen weiteren Einbruch. Die Täter waren durch ein Fenster eingestiegen. Sie verwüsteten das Erdgeschoss, indem sie vorgefundenen Lebensmittel ausschütteten und auf dem Boden verteilten. Im Obergeschoss zündelten sie in einem Waschbecken mit Streichhölzern. Am Montagmorgen dann der erneute Schock: Wieder haben Unbekannte die Kindertagesstätte aufgesucht. Nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen blieb es diesmal bei einem Einbruchversuch. Die Polizei sicherte Spuren. Einen Tatzusammenhang zwischen den Einbrüchen schließen die Beamten nicht aus. Im Fokus ihrer Ermittlungen steht auch die Beschädigung eines Fensters am Gebäude der Kirche. Das Gemeindezentrum liegt direkt gegenüber der Kindertagesstätte. Dort war am Sonntag ein Fenster eingeschlagen worden. Den Gesamtschaden vom Wochenende schätzt die Polizei auf einen mindestens vierstelligen Betrag. Ob etwas gestohlen wurde, steht noch nicht fest. Die Polizei bittet um Hinweise: Wer hat Verdächtiges wahrgenommen? Wem sind Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2620 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

