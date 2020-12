Polizei Gütersloh

POL-GT: Unbekannter Lkw-Fahrer kollidiert mit haltendem Pkw - Zeugen gesucht

GüterslohGütersloh (ots)

Rietberg (MK) - Am frühen Dienstagabend (15.12., 17.15 Uhr) wurde die Polizei über einen Verkehrsunfall nach einer Kollision zwischen einem bislang unbekannten Lkw-Fahrer und einer Pkw-Fahrerin informiert.

Eine 30-jährige Rietbergerin befuhr mit einem Ford die Varenseller Straße in Richtung Neuenkirchen. In Höhe des Einmündungsbereichs zum Westfalenweg hielt die Frau mit ihrem Fahrzeug in einer Bushaltebucht. Als die 30-Jährige ihre Fahrzeugtür öffnete, kollidierte eine vorbeifahrende Sattelzugmaschine mit der Tür des Ford und beschädigte diese erheblich. Die 30-Jährige wurde hierbei nicht verletzt. Der Fahrer des Lkw fuhr derweil weiter, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen.

Der unfallbeschädigte Ford war nicht mehr fahrbereit und musste durch ein Abschleppunternehmen abtransportiert werden.

Die Polizei sucht Unfallzeugen. Wer kann Angaben zu dem Unfallgeschehen machen? Wer hat Hinweise auf den unfallbeteiligten Lkw-Fahrer oder die Sattelzugmaschine? Hinweise und Angaben nimmt die Polizei Gütersloher unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

