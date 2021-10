Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: E-Bikes gestohlen

Kaiserslautern (ots)

Zwei E-Bikes sind am Sonntag in der Ebertstraße gestohlen worden. Beide Räder waren in einer Fahrradgarage abgestellt und mit Schlössern am Hinterrad gesichert. Sie verschwanden in der Zeit zwischen 0.30 und 11 Uhr.

Bei den gestohlenen E-Bikes handelt es sich um Räder der Marken "Canyon Pathlite" und "Cube". Sachschaden: mehrere tausend Euro.

Von den Tätern fehlt derzeit jede Spur. Ob sie die Fahrradschlösser vor Ort knackten oder die Räder samt Schlössern mitnahmen, ist unklar.

Zeugen, denen im fraglichen Zeitraum verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge aufgefallen sind (mit denen die E-Bikes möglicherweise abtransportiert wurden), werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 / 369 - 2150 mit der Polizeiinspektion 1 in Verbindung zu setzen. |cri

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell