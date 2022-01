Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - PKW landet in Kanal

Papenburg (ots)

In der Nacht auf Mittwoch kam auf der Straße Mittelkanal rechts zu einem Verkehrsunfall. Ein 25-Jähriger war gegen 0.30 Uhr mit seinem Audi A 7 in Richtung Osterkanal unterwegs. Vermutlich kam er aufgrund von Aquaplaning nach rechts von der Fahrbahn ab und landete im angrenzenden Kanal. Der Fahrer, sowie ein 30-jähriger Beifahrer konnten sich durch das Schiebedach aus dem Auto eigenständig befreien. Beide Insassen konnten mithilfe der Feuerwehr geborgen werden. Verletzt wurde niemand. Die Feuerwehr Untenende war mit vier Fahrzeugen und 20 Einsatzkräften im Einsatz. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 60.000 Euro.

